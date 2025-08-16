Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина на Аляске
В отеле в Анкоридже на Аляске нашли документы Госдепа США с конфиденциальной информацией о саммите Дональда Трампа и Владимира Путина.
Об этом сообщает Американское национальное общественное радио (NPR).
На Аляске нашли документы Госдепа с подробностями переговоров Трампа и Путина: что известно
Документы нашли в бизнес-центре отеля на Аляске. В них подробно описаны подробности переговоров президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.
По данным издания NPR, сотрудники ведомства случайно оставили 8 страниц бумаг в общем принтере.
Среди найденных документов:
- расписание встреч,
- точные места проведения,
- список участников с контактами американских чиновников,
- меню запланированного обеда в честь Владимира Путина.
Издание пишет, что на одной из бумаг был описан подарок для российского диктатора от США — статуя белоголового орлана. Также была найдена схема рассадки во время обеда, который во время саммита отменили.
В документах указывалось, что обед планировали провести “в честь его достопочтенности Владимира Путина”. На схеме Трамп и Путин должны были сидеть друг напротив друга.
В найденных документах указано, что обед должен был быть достаточно простым. В его меню входили три блюда, а именно: зеленый салат, филе-миньон и палтус, а на десерт — крем-брюле.
Администрация Трампа официально прокомментировала находку. В Белом доме опровергли нарушение безопасности и назвали материалы многостраничным меню.
В свою очередь эксперты считают такой инцидент свидетельством халатности персонала при подготовке мероприятия такого высокого уровня.
Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске встретились президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.