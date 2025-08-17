Атака дронов на железнодорожный узел под Воронежем: была задержка поездов

Ночью 17 августа дроны атаковали железнодорожную станцию в Воронежской области, из-за чего была задержка движения поездов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Взрывы в Воронежской области РФ 17 августа: что известно о последствиях

По данным СМИ, речь идет о поражении железнодорожной станции Лиски, расположенной в одноименном городе. Это крупный железнодорожных узел.

Местные жители слышали около 10 взрывов и наблюдали вспышки в небе.

Гусев сообщил о якобы сбитии средствами нескольких БпЛА в трех районах Воронежской области.

По его словам, в результате падения обломков дрона повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, была задержка движения нескольких поездов, а также ранен монтажник пути железнодорожной станции.

В том же районе горели магазин и вещевой рынок, еще в одном муниципалитете — газовая труба.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 271-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

