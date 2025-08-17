Атака дронов на железнодорожный узел под Воронежем: была задержка поездов
Ночью 17 августа дроны атаковали железнодорожную станцию в Воронежской области, из-за чего была задержка движения поездов.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы и подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Взрывы в Воронежской области РФ 17 августа: что известно о последствиях
По данным СМИ, речь идет о поражении железнодорожной станции Лиски, расположенной в одноименном городе. Это крупный железнодорожных узел.
Местные жители слышали около 10 взрывов и наблюдали вспышки в небе.
Гусев сообщил о якобы сбитии средствами нескольких БпЛА в трех районах Воронежской области.
По его словам, в результате падения обломков дрона повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, была задержка движения нескольких поездов, а также ранен монтажник пути железнодорожной станции.
В том же районе горели магазин и вещевой рынок, еще в одном муниципалитете — газовая труба.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 271-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.