Никто не давит на Украину, чтобы она отказывалась от территорий – Рубио

Главное Рубио заявил, что мирное соглашение не будет по требованиям РФ.

Украину никто не заставляет отказываться от территорий.

Обе стороны должны идти на уступки.

Соглашение должно определить границы, безопасность Украины и ее восстановление.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявляет, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ не будет идентичным озвученным требованиям РФ для заключения такого соглашения и для Украины.

По его словам, никто не давит, чтобы Украина отказалась от своих территорий, в частности, уже оккупированных РФ, но обе стороны должны в конечном итоге пойти на определенные уступки.

Об этом Рубио заявил NBC News.

На вопрос, может ли он подтвердить, что во время переговоров Владимир Путин настаивал на том, чтобы оставить за РФ в рамках потенциального соглашения всю оккупированную территорию Украины, Рубио ответил:

— Смотрите, в конечном итоге, если украинцы не готовы отказаться от этого, и никто не давит на Украину, чтобы она отказалась от этого, то я не думаю, что если будет заключено мирное соглашение, оно будет именно таким. Но он (Путин – ред.) безусловно, выдвигает требования, он, безусловно, просит о вещах, которые украинцы и другие не готовы поддержать, и мы не будем заставлять их уступать. А украинцы просят о вещах, от которых россияне не собираются отказываться, — отметил он.

Рубио уточнил, что США пытаются провести серьезные переговоры и “найти компромисс между двумя враждующими сторонами в сложной войне, где россияне, как всегда, чувствуют, что имеют преимущество, а украинцы проявляют невероятную храбрость в боях и в оборонительной позиции, которую они заняли”.

Он отметил, что украинцы нанесли россиянам огромные потери и только за последний месяц на войне было убито около 20 тыс. российских солдат.

— Обе стороны очень упорны. Это сложная задача, но мы будем продолжать работать над ней, потому что президент определил приоритетом попытку прекратить войну, которая никогда не должна была произойти, — сказал Рубио.

На просьбу назвать хотя бы одну вещь, которую Трамп просит РФ уступить, чтобы достичь мира, госсекретарь сказал, что “не буду раскрывать эти вещи, потому что если мы это сделаем, то переговоры могут сорваться”, но в конце концов заявил, что “каждая сторона — если соглашение будет заключено — должна будет чем-то уступить”.

Он отметил, что именно об уступках и идут переговоры.

Переговоры между Украиной и РФ чрезвычайно сложные

Рубио добавил, что каждая сторона во время переговоров стремится получить максимально все, чего желает. Это касается и Украины, и РФ.

Однако, по его словам, договоренностей можно достичь только тогда, когда каждая из сторон одновременно и что-то приобретает, и чем-то уступает. Именно поэтому процесс оказался настолько сложным.

— Важно осознать: чем дольше длится война, тем сложнее ее завершить, ведь стороны постоянно ищут новые рычаги влияния друг на друга. В данном случае – так же и российская сторона, — сказал госсекретарь.

По его словам, “вот почему завтра приезжает Зеленский, вот почему завтра приезжают европейские лидеры”.

— Мы все знаем, какие элементы должно содержать такое соглашение – нужно обсудить, как будут выглядеть территории и как будут выглядеть границы после окончания этого конфликта. Нужно обсудить законное стремление Украины к безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы убедиться, что она не будет снова подвергаться вторжению. Нужно обсудить, как произойдет восстановление Украины, и как можно отстроить страну, которая подвергалась нападениям так часто, как в течение последних трех с половиной лет, — сказал Рубио.

