Си Цзиньпин пообещал не нападать на Тайвань, пока я буду президентом – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин пообещал ему не начинать вторжение на Тайвань, пока он находится у власти.

Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News, накануне своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о войне Москвы против Украины, пишет CNN.

– Я скажу вам, знаете, у вас очень похожая ситуация с президентом Си в отношении Китая и Тайваня, но я не верю, что это произойдет, пока я здесь. Посмотрим, – заявил Трамп в программе Special Report.

По его словам, китайский лидер прямо заверил его в этом.

– Он сказал мне: “Я никогда этого не сделаю, пока вы президент”. Президент Си сказал мне это, и я сказал: “Что ж, я это ценю”, но он также сказал: “Но я очень терпелив, и Китай очень терпелив”, – сказал он.

Напомним, первый подтвержденный телефонный разговор Трампа и Си в рамках второго президентского срока американского лидера состоялся в июне.

Ранее, в апреле, Трамп также сообщал о звонке от китайского лидера, однако подробностей тогда не раскрыл.

Китай, который считает Тайвань своей территорией, неоднократно заявлял о намерениях “воссоединения” с островом, в том числе военным путем.

Тайвань, в свою очередь, решительно отвергает претензии Пекина.

В пятницу посольство КНР в Вашингтоне назвало тайваньский вопрос «самым важным и самым чувствительным» в отношениях между Китаем и США.

– Правительство США должно придерживаться принципа одного Китая и трех совместных коммюнике США и Китая, рассудительно решать вопросы, связанные с Тайванем, и искренне защищать китайско-американские отношения, мир и стабильность в Тайванском проливе, – подчеркнул представитель посольства Лю Пенью.

Хотя Вашингтон является ключевым поставщиком оружия Тайваня и главным международным союзником острова, формальных дипломатических отношений между США и Тайванем нет.

Официальный Тайбэй пока не комментировал слова Трампа. В то же время, в субботу представитель правящей Демократической прогрессивной партии Ван Тин-юй заявил, что Тайвань высоко ценит поддержку со стороны США.

– Однако… Безопасность не может полагаться на обещания врага, а также не может полагаться исключительно на помощь друзей. Укрепление нашей собственной обороноспособности является фундаментальным! – подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Напомним, в начале апреля Китай проводил военные учения по нескольким направлениям у Тайваня, привлекая к ним различные подразделения своих Вооруженных сил, включая армию, ВМС, воздушные и ракетные силы.

Это произошло после того, как США пообещали противодействовать агрессии Пекина в этом регионе.

