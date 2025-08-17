Виткофф: Россия пошла на уступки по пяти областям Украины

В ходе переговоров между президентом США Дональдом Трампом с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске российская сторона пошла на уступки по пяти украинским областям.

Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщил специальный посланник США Стив Виткофф в эфире CNN.

Он также раскрыл некоторые детали договоренностей, достигнутых в ходе встречи.

Что сказал Виткофф

По словам американского дипломата, в подходах Москвы к возможному мирному урегулированию прослеживается “определенная умеренность”, что, по его мнению, “обнадеживает”.

Он подчеркнул, что об этих сигналах уже проинформированы европейские партнеры.

– Москва пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки, на которые согласилась пойти Россия, не поглотят всю Украину, – заявил Виткофф.

Кроме того, он отметил, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о “надежных гарантиях безопасности”, которые, по его словам, предусматривают “защиту по статье 5 от Соединенных Штатов”.

Виткофф подчеркнул, что США и Россия уже согласовали рамочные гарантии безопасности для Украины, однако окончательное решение теперь зависит от Киева.

В то же время, он уточнил, что “уступки” Кремля фактически сводятся к обещанию не захватывать всю территорию Украины. Этот вопрос, по его словам, планируется обсудить с президентом Владимиром Зеленским в США.

Напомним, что Стив Виткофф присутствовал на переговорах в формате “три на три”.

На опубликованных кадрах видно, как он делал заметки во время разговора. Во встрече также участвовал госсекретарь США Марко Рубио.

