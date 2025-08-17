Виткофф: Россия пошла на уступки по пяти областям Украины
В ходе переговоров между президентом США Дональдом Трампом с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске российская сторона пошла на уступки по пяти украинским областям.
Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщил специальный посланник США Стив Виткофф в эфире CNN.
Он также раскрыл некоторые детали договоренностей, достигнутых в ходе встречи.
Что сказал Виткофф
По словам американского дипломата, в подходах Москвы к возможному мирному урегулированию прослеживается “определенная умеренность”, что, по его мнению, “обнадеживает”.
Он подчеркнул, что об этих сигналах уже проинформированы европейские партнеры.
– Москва пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки, на которые согласилась пойти Россия, не поглотят всю Украину, – заявил Виткофф.
Кроме того, он отметил, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о “надежных гарантиях безопасности”, которые, по его словам, предусматривают “защиту по статье 5 от Соединенных Штатов”.
Виткофф подчеркнул, что США и Россия уже согласовали рамочные гарантии безопасности для Украины, однако окончательное решение теперь зависит от Киева.
В то же время, он уточнил, что “уступки” Кремля фактически сводятся к обещанию не захватывать всю территорию Украины. Этот вопрос, по его словам, планируется обсудить с президентом Владимиром Зеленским в США.
Напомним, что Стив Виткофф присутствовал на переговорах в формате “три на три”.
На опубликованных кадрах видно, как он делал заметки во время разговора. Во встрече также участвовал госсекретарь США Марко Рубио.