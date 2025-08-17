Никаких ограничений для ВСУ – фон дер Ляйен об условиях мирного соглашения

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость прекращения убийств украинцев россиянами. По ее мнению, не имеет значения, как именно это будет названо – договоренностью о прекращении огня или мирным соглашением.

Об этом она заявила 17 июля в Брюсселе во время совместного с Владимиром Зеленским общения с прессой после завершения двусторонней встречи.

Главное – прекратить убийства украинцев

Глава ЕК ответила на вопрос, согласна ли она с позицией президента США Дональда Трампа, что нет необходимости в прекращении огня, нужно немедленно начинать мирные переговоры.

— Я думаю, что важна не терминология. Важно, каков будет эффект. И результатом должно быть прекращение убийств. Это самая важная часть, независимо от того, называем ли мы это прекращением огня или мирным соглашением. Прекращение убийств – это пункт номер один, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она выступила за скорейшее проведение трехсторонней встречи с участием президентов Украины, США и России.

— И я считаю, что очень важно придерживаться четких временных рамок. Поэтому важен не сам срок, а содержание, — отметила президент ЕК.

Гарантии безопасности для Украины и ЕС

Она также подчеркнула необходимость надежных гарантий безопасности как для Украины, так и для Европы в случае достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

— Мы должны иметь надежные гарантии безопасности для защиты как Украины, так и жизненно важных интересов безопасности Европы. Украина должна быть способна отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность. Не может быть никаких ограничений для украинских вооруженных сил, будь то сотрудничество с другими третьими странами или помощь от других третьих стран, никаких ограничений для украинских вооруженных сил, – сказала она.

Президент Еврокомиссии снова использовала свое известное сравнение и призвала сделать Украину “стальным дикобразом, которого потенциальные захватчики не смогут переварить”.

— Мы приветствуем готовность президента Трампа внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины, подобные статье 5, и Коалиция желающих, включая Евросоюз, готова внести свой вклад, — добавила она.

Европа должна сама отвечать за свою безопасность

Однако фон дер Ляйен подчеркнула, что главная ответственность за безопасность Европы лежит на самих европейцах:

— Работа по защите Европы – это, прежде всего, наш долг, и мы упорно работаем над ускорением и расширением масштабов, поскольку мы наращиваем обороноспособность Европы.

Она напомнила об использовании инструмента SAFE, который позволяет согласовывать оборонные потребности стран-членов ЕС и Украины, а также укреплять промышленную оборонную базу Украины.

В частности, речь идет о развитии беспилотных технологий. По словам фон дер Ляйен, в ближайшие недели она посетит приграничные государства-члены ЕС.

Кроме того, президент ЕК подтвердила, что Евросоюз продолжает поддерживать европейскую интеграцию Украины.

— Это само по себе также является гарантией безопасности, — сказала она.

Фон дер Ляйен сообщила о своем участии в видеоконференции Коалиции желающих и во встрече в Вашингтоне, где вместе с Зеленским и европейскими лидерами состоятся переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме.

По ее словам, там планируется обсудить все ключевые вопросы, включая гарантии безопасности.

