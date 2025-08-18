Трамп хочет как можно скорее организовать встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон стремится в кратчайшие сроки организовать трехсторонние переговоры между лидерами США, России и Украины.

Об этом Трамп заявил во время встречи с Зеленским и лидерами Европы.

Трамп – о встрече с Зеленским и Путиным

— Что касается позиций в переговорах, то есть президент Путин, есть президент Украины, с которым вы только что встретились, и мы попытаемся организовать трехстороннюю встречу, возможно, как можно скорее. И у меня есть ощущение, что вы с президентом Путиным сможете что-то решить, — сказал американский лидер.

По его словам, среди тем, которые потребуют обсуждения, есть и вопрос возможных обменов территории в соответствии с нынешней линией боевых действий.

Трамп надеется, что удастся провести «хорошую встречу» с Зеленским и лидерами ЕС, тогда он организует встречу с Путиным.

– И если вы хотите, я пойду на эту встречу, – добавил он.

Трамп подчеркнул, что главной целью является достижение перемирия, которое могло бы стать основой для длительного мира.

— Конечно, все мы предпочли бы немедленное прекращение огня, пока мы работаем над длительным миром. И, возможно, что-то такое может произойти. На данный момент этого не происходит. Президент Зеленский и президент Путин могут поговорить об этом немного больше, – подытожил президент США.

Напомним, сегодня состоялась двусторонняя встреча между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

После этого начались переговоры между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами.

