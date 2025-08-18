Укр Рус
Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Евросовет соберется 19 августа для обсуждения встречи Зеленского с Трампом

Антоніу Кошта
Фото: Depositphotos

Президент Европейского совета Антониу Кошта 19 августа созвал руководителей государств и правительств стран-членов Европейского Союза для подведения итогов переговоров в Вашингтоне по войне против Украины.

Об этом перед встречей Зеленского с Трампом сообщил в сети Х Антониу Кошта.

Заседание Евросовета по итогам встречи Зеленского с Трампом

— Я созвал видеоконференцию членов Европейского Совета на завтра в 13:00 по центральноевропейскому времени для подведения итогов сегодняшних встреч в Вашингтоне, округ Колумбия, по Украине, — заявил Кошта.

Он подчеркнул, что ЕС вместе с США “продолжат работать над достижением прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы”.

Напомним, сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с главой Белого дома.

Встреча Трампа с Зеленским запланирована на 20:15 по киевскому времени.

Сначала президенты США и Украины будут общаться один на один, затем к ним присоединятся европейские лидеры.

Переговоры в расширенном формате начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Ключевая тема — условия мирного соглашения и гарантии безопасности для Украины.

В США едут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и лидеры нескольких стран ЕС.

Сегодня в Вашингтоне Зеленский встретился со специальным представителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

Трамп Зеленський 2 онлайн

