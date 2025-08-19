Укр Рус
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
2 мин.

Коалиция решительных проведет консультации с США по гарантиям безопасности в ближайшие дни

Стармер анонсировал обсуждение с США гарантий безопасности для Украины
Фото: Getty Images

Группы планирования Коалиции решительных проведут переговоры с США о гарантиях безопасности для Украины. Встреча должна состояться в ближайшее время.

Об этом сообщили в правительстве Великобритании.

Коалиция решительных работает над гарантиями безопасности для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что все участники Коалиции решительных имеют целью установить справедливый и длительный мир для Украины.

— В ближайшие дни группы планирования Коалиции решительных встретятся с американскими коллегами, чтобы продолжить подготовку конкретных планов по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовиться к развертыванию миротворческих сил в случае прекращения боевых действий, — сказал Стармер во время онлайн-встречи коалиции.

Также участники Коалиции решительных обсудили усиление санкций против России, пока она не покажет настоящую готовность к реальным шагам для завершения войны в Украине.

Онлайн-встреча стала продолжением встречи в Вашингтоне, где накануне обсуждали будущие гарантии безопасности для Украины.

Кир Стармер добавил, что уже в ближайшее время ожидает прогресса в работе над гарантиями безопасности.

Напомним, США готовы поддержать европейских партнеров в реализации гарантий безопасности для Украины путем оказания помощи в воздухе.

Зеленський, Трамп, лідери ЄС

Связанные темы:

ЕСВойна в УкраинеВеликобританияКір СтармерКир Стармеркоалиция
