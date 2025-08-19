Миграционная служба США депортировала первых украинских мигрантов
Иммиграционная и таможенная служба США сообщила о депортации граждан Украины.
Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
Из США депортировали украинских мигрантов: что известно
Иммиграционная служба опубликовала фото украинцев, которых доставили к границе Украины после их депортации из США.
В сообщении не указаны причины выселения из страны. Украинские власти официально не комментировали ситуацию.
Накануне стало известно, что в США с 15 августа могут лишиться правовой защиты десятки тысяч украинских беженцев.
Это касается украинцев, прибывших в США в рамках программы Объединение ради Украины, созданной администрацией экс-президента Джо Байдена и имеющей временный характер.
Однако Дональд Трамп, вступая в должность президента, закрыл программу и прекратил выдавать продления для тех людей, чьи разрешения заканчивались.
Также президент США накануне заявлял, что может позволить украинцам оставаться в США до окончания войны.
Напомним, после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве 9 августа Польша депортирует 63 человека, среди них 57 – граждане Украины.
Фото: Immigration And Customs Enforcement