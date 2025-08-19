Миграционная служба США депортировала первых украинских мигрантов

Иммиграционная и таможенная служба США сообщила о депортации граждан Украины.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Из США депортировали украинских мигрантов: что известно

Иммиграционная служба опубликовала фото украинцев, которых доставили к границе Украины после их депортации из США.

В сообщении не указаны причины выселения из страны. Украинские власти официально не комментировали ситуацию.

Накануне стало известно, что в США с 15 августа могут лишиться правовой защиты десятки тысяч украинских беженцев.

Это касается украинцев, прибывших в США в рамках программы Объединение ради Украины, созданной администрацией экс-президента Джо Байдена и имеющей временный характер.

Однако Дональд Трамп, вступая в должность президента, закрыл программу и прекратил выдавать продления для тех людей, чьи разрешения заканчивались.

Также президент США накануне заявлял, что может позволить украинцам оставаться в США до окончания войны.

Напомним, после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве 9 августа Польша депортирует 63 человека, среди них 57 – граждане Украины.

