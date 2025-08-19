Мы достигли реального прогресса: Стармер о результатах встречи в Белом доме

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в Белом доме заявил о реальном прогрессе по итогам переговоров Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров.

Стармер о результатах встречи в Вашингтоне

По его словам, переговоры были хорошими и конструктивными.

— Было настоящее ощущение единства между европейскими лидерами, которые были там, и президентом Трампом и президентом Зеленским… Сегодня мы достигли реального прогресса, — подчеркнул Стармер.

Британский также назвал два материальных результата переговоров.

Первый — Коалиция желающих теперь будет работать с США над гарантиями безопасности.

— Это действительно важно для безопасности в Украине, для безопасности в Европе и для безопасности Великобритании, — добавил он.

Вторым результатом Стармер считает договоренность о двусторонней встрече Зеленского с Путиным, которая была достигнута после телефонного разговора Трампа с главой Кремля, а также о трехсторонней встрече, к которой присоединится американский лидер.

— Это признание принципа, что по некоторым из этих вопросов, будь то территория, или обмен пленными, или очень серьезный вопрос возвращения детей, Украина должна быть за столом переговоров. Это были два результата, которые были важнейшими по итогам сегодняшнего дня. Это положительные результаты, было настоящее ощущение единства, — резюмировал Стармер.

