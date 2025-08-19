В гарантии безопасности для Украины могут войти многонациональные силы — СМИ

По итогам переговоров в Вашингтоне США и европейские лидеры начнут разрабатывать гарантии безопасности для Украины. Они будут базироваться на работе Коалиции желающих и могут включать развертывание многонациональных сил.

Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на информированные источники.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

— Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки, — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Как сообщает издание, представители США и ЕС уже в ближайшее время начнут разрабатывать пакет гарантий безопасности для Украины.

Сейчас смотрят

Гарантии должны обеспечить усиление украинской армии без каких-либо ограничений, в частности на численность войск, чтобы не допустить требований России по сокращению ВСУ в рамках возможного мирного соглашения.

Также пакет будет базироваться на инициативах Великобритании и Франции, которые возглавляют Коалицию желающих, и может включать многонациональные силы. Формат их развертывания еще не определен.

По предварительной информации, украинская армия станет первой линией обороны после прекращения огня. Далее от фронта будут дислоцироваться многонациональные силы коалиции, а роль США, возможно, будет заключаться в поддержке разведки и системах ПВО.

Лидеры также поддержали идею гарантий, подобных 5-й статье НАТО, которую предложила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Издание отмечает, что детали и роль США еще требуют согласования.

— Теперь Путин должен превратить слова в действия. Мы еще не видели ничего от России, что доказывало бы, что она готова реально участвовать в настоящем мирном процессе. Они мастера выигрывать время, — сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Как пишет издание Wall Street Journal, координацию рабочей группы советников по нацбезопасности и представителей НАТО возглавит госсекретарь США Марко Рубио.

По данным источников, гарантии будут состоять из четырех основных элементов, а именно:

военное присутствие;

системы противовоздушной обороны;

поставки вооружения;

механизмы мониторинга прекращения боевых действий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.