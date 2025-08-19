Военные лидеры НАТО соберутся в среду для обсуждения ситуации в Украине — СМИ

Военное руководство НАТО планирует провести встречу в среду, чтобы обсудить ситуацию в Украине и определить дальнейшие шаги.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источники в США и НАТО.

В НАТО обсудят ситуацию в Украине: что известно

Анонимный источник сообщил изданию, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн планирует принять участие в заседании в формате онлайн-встречи. В Пентагоне официально не подтверждали информацию.

Как отмечает информированный источник, встречу созвал председатель военного комитета НАТО.

Неназванный чиновник НАТО уточнил изданию, что верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса Алексус Гринкевич проинформирует руководителей оборонных ведомств о результатах встречи на Аляске, которая на прошлой неделе состоялась между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта провел заседание Евросовета, посвященное итогам переговоров украинской команды с европейскими коллегами после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Зеленский обсудил с Коштой результаты заседания Евросовета и дальнейшие совместные действия.

