Армия Израиля начала сухопутную операцию в городе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в городе Газа и взяла под контроль его окрестности.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Эффи Дефрин, пишет The Jerusalem Post.

ЦАХАЛ начал наземную операцию в Газе

— Наши войска уже контролируют окрестности города, — отметил генерал.

Сейчас смотрят

Он подтвердил, что Министерство обороны Израиля планирует дополнительно мобилизовать около 60 тыс. резервистов. Повестки они получат на этой неделе. Еще 20 тыс. вызовов будет отправлено позже в августе.

По словам Дефрина, ЦАХАЛ также работает над тем, чтобы жители Газы имели возможность эвакуироваться в безопасные районы, а также получить гуманитарную поддержку и медицинскую помощь.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату города Газа силами ЦАХАЛ.

Среди основных задач операции названы разоружение ХАМАС, освобождение заложников, демилитаризация сектора, обеспечение контроля Израиля над безопасностью и создание гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской национальной администрации.

Эти намерения вызвали волну критики как внутри страны, так и за ее пределами.

Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили масштабное нападение на Израиль. Жертвами атаки стали более 1,2 тыс. человек, еще около 240 человек оказались в заложниках.

В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Сейчас его армия контролирует около 75% территории анклава.

По данным Минздрава Газы, количество погибших в секторе превысило 61 тыс. человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.