Госдеп США ввел санкции против двух судей и двух прокуроров МУС

Администрация Дональда Трампа объявила о введении санкций в отношении двух судей и двух прокуроров Международного уголовного суда (МУС). В список попали Кимберли Прост (Канада), Николя Гию (Франция), Нажат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал).

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

Санкции США в отношении представителей МУС

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что решение принято в связи с участием этих судей в расследованиях и процессах против граждан Соединенных Штатов и Израиля без согласия указанных государств.

По его словам, деятельность МУС Вашингтон расценивает как “политизированную, злоупотребляющую полномочиями и представляющую угрозу национальной безопасности США и Израиля”.

Санкции наложены на основании указа президента Дональда Трампа О введении санкций в отношении Международного уголовного суда.

Реакция МУС на введение санкций

Международный уголовный суд выразил возмущение в связи с новыми санкциями США в отношении его должностных лиц. МУС назвал их вмешательством в независимость судебной институции.

В своем заявлении МУС называет санкции США против судей и заместителей прокурора “грубым посягательством на независимую и беспристрастную судебную институцию, которая работает на основании мандата 125 государств-участников из всех регионов мира”.

— Это также является атакой на государства-участницы Суда, на международный правопорядок, основанный на нормах, и прежде всего на миллионы невинных жертв в разных уголках мира, — добавили в МКС.

Суд подтвердил поддержку своих сотрудников и призвал государства-участницы “оказывать решительную и последовательную поддержку Суду и его работе, которая осуществляется исключительно в интересах жертв международных преступлений”.

Напомним, в начале февраля Трамп подписал данный указ после того, как МУС выдал ордер на арест высокопоставленных чиновников Израиля, среди которых и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По информации СМИ, первым, на кого распространились ограничения, стал прокурор МУС Карим Хан, который ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Против него были применены экономические санкции и ограничения на поездки.

5 июня администрация Трампа ввела санкции против других представителей МУС. В список были внесены судьи Солому Балунги Босса (Уганда), Луз дель Кармен Ибаньес Карранса (Перу), Рейн Аделаиду Софи Алапини Гансу (Бенин) и Бети Холер (Словения).

Марко Рубио тогда заявил, что эти судьи принимали активное участие в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Соединенных Штатов и их союзника Израиля.

