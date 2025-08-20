Киргизский банк и криптобиржи: Британия ввела санкции против финансовых схем Кремля

Великобритания ввела санкции в отношении финансовых каналов, которые Россия использует для финансирования войны в Украине.

Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

Великобритания ввела санкции против финансовых каналов, которые помогают РФ обходить ограничения

Под санкции попали киргизский Капитал Банк и его директор Кантемир Чалбаев, а также криптобиржи Grinex и Meer.

Дополнительно ограничения введены против нескольких компаний и физических лиц, среди которых GRINEX LLC, CJSC TENGRICOIN, OLD VECTOR LLC, Леонид Шумаков и Altair Holding SA.

В сообщении британского правительства говорится, что российские власти переориентировались на финансовый сектор и криптобиржи Кыргызстана. В частности, РФ с помощью рублевого токена А7А5 за последние четыре месяца провела финансовых операций на суму $9,3 млрд.

По мнению министра по вопросам санкций Стивена Даути, введение дополнительных ограничений усиливает давление на кремлевского диктатора.

— Эти меры усиливают давление на российского диктатора Владимира Путина в критический момент и перекрывают нелегальные каналы, которыми наполняют его военную казну. Вместе с союзниками мы и в дальнейшем будем поддерживать возглавляемые США усилия, чтобы прекратить эту незаконную войну, — сказал Стивен Даути.

В правительстве Великобритании отмечают, что санкции усилят усилия Дональда Трампа по принуждению Москвы к переговорам.

Решение о введении дополнительных ограничений принято после встречи в Вашингтоне с участием премьер-министра Кира Стармера, европейских лидеров, Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

