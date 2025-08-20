Нидерланды отправят Польше две системы ПВО Patriot

Главное Нидерланды передадут две системы Patriot Польше

Системы ПВО будут защищать логистический хаб НАТО

В пакет войдут ПВО NASAMS и антидроновые комплексы

Нидерланды поставят Польше два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

Нидерланды отправят Польше системы ПВО Patriot: что известно

По словам оборонного ведомства Нидерландов, системы ПВО Patriot усилят защиту НАТО.

— Системы противовоздушной обороны и примерно 300 военнослужащих будут защищать логистический центр Службы помощи и подготовки НАТО для Украины с 1 декабря по 1 июня следующего года, — говорится в сообщении Министерства обороны.

Пакет также включает систему ПВО NASAMS и антидроновые комплексы.

Решение принято после встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтоне.

— Это развертывание способствует достижению трех важных целей: защите территории НАТО, сдерживанию российской агрессии и оказанию постоянной поддержки Украине. Таким образом, мы держим российскую угрозу на расстоянии насколько это возможно, — добавил министр обороны Нидерландов Рубен Брейкелманс.

Напомним, по итогам переговоров в Вашингтоне США и европейские лидеры начнут разрабатывать гарантии безопасности для Украины. Они будут базироваться на работе Коалиции желающих и могут предусматривать развертывание многонациональных сил.

