ПАСЕ может лишить Грузию членства из-за ухудшения ситуации с демократией

51 депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы из 24 стран подписали заявление под названием Автократический регресс в Грузии. В документе говорится о резком ухудшении ситуации с демократией в стране.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ПАСЕ.

Грузию могут исключить из ПАСЕ: что известно

Парламентарии напомнили, что еще в январе Ассамблея согласовала полномочия грузинской делегации при условии возвращения государства к демократическим принципам. Они подчеркивали необходимость освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Сейчас смотрят

Подписанты назвали действия грузинских властей кампанией по ликвидации демократической оппозиции.

— Высокопоставленных лидеров оппозиции заключили в тюрьму. Гражданские активисты и журналисты столкнулись с политически мотивированным уголовным преследованием. Это уже не серия изолированных инцидентов, а длительная кампания с целью ликвидации демократической оппозиции, ограничения свободы слова и принуждения гражданского общества замолчать, — говорится в заявлении.

Авторы заявления предупредили, что если власти Грузии не изменят свой курс, они опротестуют полномочия делегации и начнут процедуру исключения страны за грубые нарушения уставных принципов Совета Европы.

— Этот путь репрессий и отстранения нарушает обязательства Грузии как члена Совета Европы и противоречит авторитету Ассамблеи. Ассамблея должна соблюдать свои правила и резолюции, — говорится в документе.

Среди подписантов — семь представителей украинской делегации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.