Переговоры в США без Польши вызвали политические споры в Варшаве

Между польским правительством и администрацией президента Кароля Навроцкого возникла ссора из-за того, что представителей страны не пригласили в Вашингтон на встречу президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа.

Об этом сообщают TVN24 и Gazeta Wyborcza.

Отсутствие Польши на встрече в Вашингтоне

Лидеры Европы прибыли в понедельник в Белый дом, чтобы обсудить с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возможности достижения мира в Украине. В европейскую делегацию входили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры пяти стран — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

В составе делегации не было представителя Польши, хотя еще во время предвыборной кампании Кароль Навроцкий говорил о своих хороших отношениях с Белым домом. Политики правящей коалиции и оппозиции перекладывают ответственность за эту ошибку друг на друга.

18 августа пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что Навроцкий уделяет приоритетное внимание подготовке своего визита в Соединенные Штаты 3 сентября. Поэтому Польша не будет направлять своего представителя на встречу в Белом доме в понедельник.

Сам Кароль Навроцкий напомнил, что участвовал в онлайн-встрече между Трампом, лидерами стран Европы и президентом Украины Зеленским после встречи американского президента и главы РФ Путина на Аляске 15 августа.

Навроцкий также заявил, что именно Владимир Зеленский приглашал европейских лидеров в Вашингтон.

Отсутствие поляков в Вашингтоне вызвало споры

Член Европарламента от праворадикальной партии Конфедерации Ева Заянчковская-Герник в своем посте в соцсети X написала, что 6,7% ВВП Польша выделила на помощь Украине, но “этого не хватило, чтобы быть в Белом доме, где решаются вопросы безопасности Европы”.

Она также высказала претензию в сторону президента Зеленского, потому что, якобы, он даже словом не упомянул об отсутствии Польши в Вашингтоне.

– Мы в очередной раз чувствуем, как на практике выглядит благодарность Украины, которая без помощи Польши уже давно бы пришла в упадок – президент Зеленский даже словом не упомянул о нашем присутствии, а просто взял под руку Урсулу фон дер Ляйен, и на этом все, – написала Ева Заянчковская-Герник.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что в Белый дом на встречу приглашает президент США: Хочу вам сообщить, что на встречу в Вашингтон приглашает президент США, с которым польские представители движения MAGA и лично Кароль Навроцкий имеют хорошие отношения.

Руководитель офиса международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидаш заявил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский якобы не выразил готовности Польши принять участие в визите в Вашингтон. По его словам, польская сторона сейчас сосредоточена на поездке Кароля Навроцкого в США 3 сентября.

Радослав Сикорский ответил Марчину Пшидашу, что согласно стенограмме разговора с президентом Украины не обсуждался вопрос участия Польши во встрече в Вашингтоне 18 августа.

— Заместитель министра Пшидач получил подробный отчет от МИД о конференц-звонке Коалиции желающих и знает, что никаких записей о присутствии предоставлено не было. У нас есть стенограмма. Сотрудничать без уважения к фактам и хотя бы какой-то доброй воли будет нелегко, — написал Радослав Сикорский.

Премьер Польши Дональд Туск в соцсети X написал, что президенту Каролю Навроцкому необходимо время для понимания международной политики. По его словам, внешнее присутствие Польши требует терпения, единых действий и сотрудничества со стороны всех государственных институтов.

Реакция СМИ

Редактор издания Gazeta Wyborcza Бартош Велинский отметил, что Кароль Навроцкий должен был присутствовать на исторической встрече в Вашингтоне, ведь это напрямую повлияет на безопасность Польши. Вместо этого Навроцкий выбрал двусторонние встречи в Белом доме, что в основном является пиаром.

Журналист Михал Ольшевский назвал отсутствие Польши на встрече 18 августа днем большого поражения польской дипломатии, ведь политика в значительной степени состоит из жестов и символов.

