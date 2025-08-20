Трамп отказался от отпуска и игры в гольф, будет работать над переговорами

Президент США Дональд Трамп отменил свой августовский отпуск в курортном городке Бедминстер, чтобы работать над переговорами о прекращении войны между Украиной и Россией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает The Hill.

Трамп отменил отпуск

Левитт сказала, что Трамп рассматривал возможность продолжения работы над мирными переговорами во время отдыха на своем гольф-курорте в Нью-Джерси, но решил остаться в Белом доме.

– Обычно в это время президент уезжает в отпуск, но не этот президент. Были дискуссии о том, чтобы он работал из Бедминстера в течение нескольких недель, но он решил этого не делать, – сказала она.

По словам Левитт, у Трампа есть цель, и он “хочет двигаться вперед” и быстро решать проблемы. Она добавила: он хочет ковать железо, пока горячо.

Обычно президенты берут отпуск в августе, когда Конгресс находится на каникулах. В 2017 году, во время своего первого срока, Трамп провел 17 дней в Бедминстере.

В пятницу, 15 августа, Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. А в понедельник, 18 августа, принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров для проведения переговоров.

После этого он заявил, что работает над организацией двусторонней встречи между Путиным и Зеленским, а затем — трехсторонней встречи, в которой примет участие и он сам.

