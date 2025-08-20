В TikTok появился аккаунт Белого дома: что сказал Трамп в первом посте

Главное Белый дом запостил первое видео в TikTok.

Почему администрация президента США решила завести аккаунт.

Почему запрет TikTok в США каждый раз откладывается.

Белый дом завел официальный аккаунт в TikTok и уже опубликовал несколько видео. Первым из них стал ролик с кадрами президента США Дональда Трампа и его команды.

Белый дом в TikTok

На фоне приближающегося дедлайна по продаже американских активов платформы компании ByteDance, администрация президента заявила: “Америка, мы вернулись! Как дела, TikTok?”.

Сейчас смотрят

В ролике Трампа не только видно, но и слышно. Видео смонтировано под текст его речей, в которых он, в частности, обращается к народу.

– Каждый день я просыпаюсь решительно настроенным сделать жизнь нации лучше! Я – ваш голос! – заявляет лидер США.

Чуть позже Белый дом выложил еще два ролика: один – с кадрами здания президентской резиденции, другой – с нарезкой цитат Дональда Трампа из разных интервью. Среди них есть и встреча Трампа в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2025 года.

В США TikTok имеет более 170 млн пользователей. Для нынешнего президента эта платформа не нова – именно благодаря ей он активно собирал поддержку молодых избирателей и победил Камалу Харрис на выборах 2024 года.

– Администрация стремится говорить с людьми на всех площадках. Месседж Дональда Трампа уже доминировал в TikTok во время кампании, и теперь мы будем развивать этот успех, – пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Почему TikTok до сих пор работает в США

Популярное приложение для создания и просмотра коротких видео уже несколько лет находится под пристальным контролем в США. Все из-за опасений по поводу безопасности данных и возможного влияния КНР.

Закон 2024 года требовал от китайской компании ByteDance продать американские активы приложения или остановить его работу еще до 19 января 2025 года.

Но после инаугурации Дональд Трамп уже трижды откладывал запрет: сначала до апреля, затем до июня, а теперь – до 17 сентября.

Официально отсрочка дает время, чтобы завершить сделку с американскими инвесторами. Однако каждый раз эти решения вызывают критику среди демократов, которые напоминают, что риски передачи данных в КНР никуда не исчезли.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.