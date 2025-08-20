Россия в четыре раза увеличила количество операций по саботажу в Европе — отчет IISS

Россия значительно увеличила количество операций по саботажу в Европе. С 2023 года число атак на критически важную инфраструктуру выросло почти в четыре раза.

Об этом говорится в выводах, обнародованных Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Россия увеличила количество операций по саботажу в Европе

Отчет подтверждает многочисленные сообщения в СМИ, обвинительные акты и предупреждения спецслужб, в которых отмечалось, что РФ рассматривает диверсии и шпионские операции как один из ключевых инструментов дестабилизации правительств в странах Европы.

— Хотя России до сих пор не удалось достичь своей главной цели, европейские столицы столкнулись с трудностями в реагировании на российские операции по саботажу, а также в выработке единого ответа, координации действий, разработке эффективных мер сдерживания и наложении достаточных расходов на Кремль, – отмечается в отчете IISS.

Речь идет о так называемых гибридных атаках: поджогах, повреждении подводных кабелей связи кораблями, перебоях в работе GPS, хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

По данным IISS, основными объектами диверсий становятся предприятия и другие цели, связанные с Украиной или с западной помощью Киеву, в том числе оружием или техническим обеспечением.

Следствие считает, что заговор организовали агенты, связанные с ЧВК Вагнер. В аналогичном деле еще троих украинцев обвиняют в попытке поджога имущества, которое также имело отношение к британскому премьеру.

— Россия использовала пробелы в правовых системах, применяя подход «гиг-экономики», позволяющий избегать ответственности. С 2022 года, после высылки сотен ее разведчиков из европейских столиц, Россия эффективно использует онлайн-рекрутинг граждан третьих стран, чтобы обойти меры контрразведки в Европе, — говорится в отчете.

В документе также отмечается, что европейские правительства до сих пор недостаточно инвестировали в защиту критической инфраструктуры, несмотря на риски того, что скрытая кампания Москвы может стать подготовкой к долгосрочной дестабилизации.

Официальной реакции российской стороны на момент публикации не было.

