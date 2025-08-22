Румыния не отправит войска в Украину, но готова предоставить НАТО военные базы

Премьер Румынии Илие Боложан заявил, что размещение на территории страны военных баз союзников по НАТО может стать ее вкладом в установление устойчивого мира в Украине.

Об этом пишет румынское информационное агентство Agerpres.

Румыния готова предоставить свои базы НАТО

Боложана попросили прокомментировать обращение европейских лидеров к США по поводу размещения истребителей F-35 в стране в рамках гарантий безопасности для Украины.

Румынский премьер-министр подчеркнул, что с начала дискуссий о гарантиях мира позиция Бухареста остается неизменной как минимум в двух аспектах. Первый из них – Румыния не будет направлять свои войска в Украину.

Вторым пунктом является то, что военные базы Румынии как члена НАТО эксплуатируются совместно с союзниками, прежде всего воздушными силами, и должны быть доступны для использования войсками НАТО, США и других партнеров.

– Даже сегодня из наших аэропортов осуществляются воздушные патрулирования, ведется воздушная охрана для мониторинга ситуации в Черном море, организуются совместные военные учения, так что это может быть, так сказать, вкладом Румынии в обеспечение поддержки длительного мира в Украине. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО, – заявил Боложан.

Британская газета The Times писала, что европейские лидеры давят на президента США Дональда Трампа, чтобы разместить в Румынии современные истребители F-35 как часть гарантий безопасности для Украины.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон готов поддержать европейских партнеров в реализации гарантий безопасности для Украины путем оказания помощи в воздухе.

