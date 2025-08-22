США могут предоставить Украине воздушную разведку в рамках гарантий безопасности – CNN

Соединенные Штаты могут предоставить Украине воздушную разведку как элемент гарантий безопасности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на дискуссии, состоявшиеся во время встреч руководителей оборонных ведомств НАТО.

Воздушная разведка США в рамках гарантий безопасности для Украины

В среду, 20 августа, под председательством главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне состоялась встреча руководителей оборонных ведомств стран Альянса.

Сейчас смотрят

Во время заседания обсуждались возможности предоставления Украине дополнительной поддержки, в частности – воздушной.

В тот же день прошло отдельное совещание с участием председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна, командующего Европейским командованием США и Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, а также министров обороны ведущих европейских стран.

В течение недели военные лидеры анализировали различные сценарии: от возможной воздушной поддержки США (как с применением беспилотников, так и пилотируемых самолетов) до готовности отдельных государств направить войска в Украину, определения баз НАТО, которые могут быть использованы, и т.д.

— Возможная воздушная поддержка была основной темой обсуждения, и что, хотя в администрации Трампа существует определенная озабоченность по поводу привлечения американских пилотов к выполнению пилотируемых миссий воздушной поддержки над Украиной, существует большая открытость к выполнению беспилотных миссий воздушной поддержки, — сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным собеседников издания, американские пилоты также могут присоединиться к проведению разведывательных полетов над Украиной.

Их основная цель – получение подробных изображений линии фронта и отслеживание перемещений войск. Такой вариант рассматривается как промежуточный, поскольку он не предусматривает привлечение американских истребителей для выполнения полицейских миссий.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Дженсен в комментарии CNN подчеркнул, что даже использование беспилотных аппаратов станет существенным шагом, ведь это “оставит у России сомнение относительно того, насколько серьезно настроены США”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.