Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Трамп сделает заявление из Овального кабинета 22 августа: что известно

рейтинг Трампа
Фото: Depositphotos

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, выступит с заявлением в Овальном кабинете.

Тема выступления пока не разглашается.

Об этом стало известно из публичного расписания Трампа.

Сейчас смотрят

Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете: что известно

Выступление американского президента запланировано на 12:00 по местному времени (19:00 по киевскому времени) и состоится в Овальном кабинете.

В Белом доме не указали, на какую тему будет делать заявление Трамп.

Стоит отметить, что заявления президента из Овального кабинета обычно касаются важных политических решений или реагирования на значительные события национального или международного масштаба.

Ранее американский лидер сообщал о двухнедельном сроке для выяснения возможности достижения мира в Украине.

В случае неудачи Трамп обещал рассмотреть альтернативные варианты действий.

Читайте также
Вторичные санкции могут разрушить экономику России – Пенс
Майк Пенс

Связанные темы:

Белый домСШАТрамп
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь