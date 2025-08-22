Трамп сделает заявление из Овального кабинета 22 августа: что известно

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, выступит с заявлением в Овальном кабинете.

Тема выступления пока не разглашается.

Об этом стало известно из публичного расписания Трампа.

Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете: что известно

Выступление американского президента запланировано на 12:00 по местному времени (19:00 по киевскому времени) и состоится в Овальном кабинете.

В Белом доме не указали, на какую тему будет делать заявление Трамп.

Стоит отметить, что заявления президента из Овального кабинета обычно касаются важных политических решений или реагирования на значительные события национального или международного масштаба.

Ранее американский лидер сообщал о двухнедельном сроке для выяснения возможности достижения мира в Украине.

В случае неудачи Трамп обещал рассмотреть альтернативные варианты действий.

