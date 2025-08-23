Франция вызвала посла Италии из-за высказываний вице-премьера о Макроне

МИД Франции вызвал посла Италии после высказываний вице-премьер-министра страны Маттео Сальвини в адрес французского президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает агентство AFP.

Франция вызвала посла Италии

Посла Италии Эмануэлу Д’Алессандро вызвали в четверг в МИД Франции после того, как Сальвини раскритиковал Эммануэля Макрона за поддержку отправки европейских войск в Украину.

Сальвини заявил, что в таком случае он может надеть шлем и “поехать сам”.

– Итальянские солдаты в Украине? Ни в коем случае. Если Эммануэль Макрон хочет, пусть сам едет. Надевай шлем, бери винтовку и езжай сам в Украину, – сказал итальянский вице-премьер.

Дипломатические источники сообщили, что послу Италии в МИД Франции напомнили, что “эти замечания противоречат климату доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами”, а также последним событиям, которые подчеркнули сильное сходство позиций двух стран, в частности в отношении неизменной поддержки Украины.

В правительстве и МИД Италии ситуацию не комментировали.

Это не первый случай, когда Сальвини делает резкие высказывания в адрес президента Франции. В марте он назвал Макрона “сумасшедшим”, обвинив его в том, что он якобы толкает Европу к войне с Россией.

