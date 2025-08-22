Укр Рус
Ирина Гамалий, редактор сайта
4 мин.

Канада отменяет большинство пошлин на импорт из США, но сохраняет ограничения на авто и сталь

Главное
  • Канада отменяет большинство пошлин на товары из США.
  • Сталь, алюминий и автомобили остаются под ограничениями.
  • Оттава и Вашингтон договорились о более тесном сотрудничестве для урегулирования вопроса пошлин.
  • Премьер Марк Карни заявил, что Канада добилась успехов в переговорах с США.
Канада отменяет часть пошлин на импорт из США
Фото: Офис президента

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что правительство страны отменяет ряд пошлин, введенных в ответ на ограничения США.

Об этом сообщает The Globe and Mail.

Канада отменяет ряд пошлин на американские товары

 — В соответствии с нашими обязательствами по соглашению между США, Мексикой и Канадой (USMCA) я сегодня объявляю, что канадское правительство примет меры, аналогичные принятым ранее США, и отменит пошлины на все американские товары, подпадающие под действие договора, — заявил премьер в пятницу, 22 августа.

Карни уточнил, что Канада оставляет в силе пошлины на импорт стали, алюминия и автомобилей из США. По его словам, Оттава планирует интенсивно сотрудничать с Вашингтоном, чтобы урегулировать эти вопросы.

Глава канадского правительства также рассказал, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе стороны договорились активнее обсуждать вызовы в стратегических секторах и расширять сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и безопасности.

Карни подчеркнул, что Канада демонстрирует успехи в торговых переговорах с США.

— На данный момент у Канады лучшее торговое соглашение с США, и, хотя оно отличается от того, что было раньше, оно все равно лучше, чем у любой другой страны, — подчеркнул премьер.

Повышение пошлин для Канады: что известно

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов для Канады с 25% до 35%.

При этом уточнялось, что товары, подпадающие под льготный режим в рамках USMCA, не охватываются новыми таможенными ставками.

Как напоминает The Globe and Mail, Оттава добивается соглашения о снижении или отмене тарифов на ряд канадских товаров.

В июле Карни признал, что убедить Трампа полностью отказаться от пошлин вряд ли удастся.

Канада уже реализовала три этапа ответных мер. Первый включал 25-процентные пошлины на американские товары на сумму $30 млрд, среди которых мотоциклы и апельсиновый сок.

Во втором раунде аналогичные ограничения распространились еще на $30 млрд импорта, в частности металлические изделия и товары широкого потребления.

Третий раунд касался автомобилей, за исключением тех компаний, которые разместили производство на территории Канады.

Впоследствии Оттава частично ослабила действие этих ограничений, приняв исключения для отдельных категорий сырья и материалов американского производства, используемых в канадской промышленности.

Марк Карні

