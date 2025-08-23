Пожар после атаки дронов на НПЗ в Новошахтинске оставил без воды целый город
В городе Красный Сулин Ростовской области полностью прекратили подачу воды из-за пожара на Новошахтинском НПЗ.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Пожар на Новошахтинском НПЗ: что известно
По словам местных властей, водоснабжение прекратили из-за необходимости воды для тушения пожара в соседнем городе Новошахтинск, где расположен НПЗ.
Известно, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод загорелся в ночь на 21 августа после атаки украинских беспилотников. Он горит уже третьи сутки подряд.
Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная заявила, что восстановление водоснабжения в Красном Сулине, где проживает более 30 тысяч человек, состоится после наполнения резервуаров и проверки водопровода. Конкретных сроков она не назвала.
Пока жителям будут подвозить воду автоцистернами.
Пожар на НПЗ подтверждают спутниковые снимки NASA FIRES.
Жители Новошахтинска жалуются в социальных сетях на сильное задымление из-за пожара.
Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил удар по Новошахтинскому НПЗ, который является одним из крупнейших поставщиков топлива на юге России.
Общий объем резервуаров НПЗ – более 210 тыс. кубометров.