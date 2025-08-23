Укр Рус
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
Пожар после атаки дронов на НПЗ в Новошахтинске оставил без воды целый город

В городе Красный Сулин Ростовской области полностью прекратили подачу воды из-за пожара на Новошахтинском НПЗ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Пожар на Новошахтинском НПЗ: что известно

По словам местных властей, водоснабжение прекратили из-за необходимости воды для тушения пожара в соседнем городе Новошахтинск, где расположен НПЗ.

Известно, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод загорелся в ночь на 21 августа после атаки украинских беспилотников. Он горит уже третьи сутки подряд.

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная заявила, что восстановление водоснабжения в Красном Сулине, где проживает более 30 тысяч человек, состоится после наполнения резервуаров и проверки водопровода. Конкретных сроков она не назвала.

Пока жителям будут подвозить воду автоцистернами.

Пожар на НПЗ подтверждают спутниковые снимки NASA FIRES.

Жители Новошахтинска жалуются в социальных сетях на сильное задымление из-за пожара.

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил удар по Новошахтинскому НПЗ, который является одним из крупнейших поставщиков топлива на юге России.

Общий объем резервуаров НПЗ – более 210 тыс. кубометров.

