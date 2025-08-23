Россия планирует ежемесячно производить более 6 тыс. дронов Shahed

Российская Федерация планирует производить более 6 тыс. ударных дронов типа Shahed ежемесячно.

Планы России по производству Shahed

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в украинской разведке, в России не только увеличили выпуск ударных беспилотников, но и удешевили их производство по сравнению с периодом, когда приходилось закупать дроны у Ирана.

По словам собеседника, если в 2022 году Россия тратила около $200 тыс. на один беспилотник, то в 2025 году его стоимость снизилась примерно до $70 тыс.

Это стало возможным благодаря массовому производству дронов Shahed на заводе Алабуга в Татарстане, утверждает источник.

Как отмечают журналисты, оценки значительно различаются. Например, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) отмечает, что Shahed-136 стоит от $20 до $50 тыс. за единицу.

В издании объяснили, для сравнения, стоимость одного перехватчика ракет класса земля-воздух может достигать более $3 млн.

Как отмечается, относительно низкая стоимость позволяет России активизировать ночные атаки на территории Украины с помощью ударных дронов, а также проводить более частые масштабные обстрелы.

В начале полномасштабной войны крупные атаки ракет и беспилотников происходили раз в месяц. Но сейчас, по анализу CSIS, эти атаки происходят в среднем каждые восемь дней.

