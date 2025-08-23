Мы сделали лишь первые шаги к миру в Украине: Мерц после встречи в США

Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров в Вашингтоне с участием европейских лидеров, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа заявил, что прогресс в вопросе мирного урегулирования в Украине составляет лишь 2%.

Свою оценку Мерц высказал 23 августа в Оснабрюке на партийном съезде Христианско-демократического союза в Нижней Саксонии.

Мерц об урегулировании войны РФ против Украины

— Да, мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в 10 км. Возможно, прошли первые 200 метров, не больше, — заявил канцлер Германии.

Но в любом случае страны Европы движутся в правильном направлении, заявил Мерц.

По мнению канцлера, больших дипломатических усилий, чем в последние три недели, власти Германии и Европейского Союза еще не прилагали.

Он считает, что сегодня больше никто не может утверждать, что обсуждается только поставка вооружения.

По словам Мерца, каждому должно быть понятно, насколько сложным будет урегулирование войны в ближайшие недели или даже месяцы, учитывая заявления российского диктатора Владимира Путина.

Однако канцлер Германии призвал не отказываться от этой задачи и продолжать работать ради мира в Украине.

В понедельник, 18 августа, Мерц и другие лидеры стран Европы приняли участие во встрече по Украине в Белом доме с участием президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Среди главных тем обсуждения были будущие гарантии безопасности для Украины, возможность подготовки встречи Зеленского и Путина.

Источник : Deutsche Welle

