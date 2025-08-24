В России – “локальное возгорание” на Курской АЭС: все, что известно
24 августа в России жалуются на “локальное возгорание” на Курской АЭС якобы после падения дрона.
Об этом заявили в российской государственной корпорации Росэнергоаттом и и. о. губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Пожар на Курской АЭС 24 августа: что известно
По данным Росэнергоатта, 24 августа в 00:26 по московскому времени вблизи Курской АЭС системой ПВО якобы был сбит БпЛА.
При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд станции.
Локальное возгорание было ликвидировано пожарными расчетами, а энергоблок №3 разгружен на 50%. По утверждениям российской стороны, пострадавших нет.
И. о. губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории остается в норме.
По информации россиян, в настоящее время на Курской АЭС работает третий энергоблок, четвертый находится в плановом ремонте, а первый и второй энергоблоки работают без генерации электроэнергии.
В МАГАТЭ сообщили, что узнали из СМИ о возгорании трансформатора на Курской АЭС из-за военной активности.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что каждая ядерная установка должна быть защищена в любое время, хотя агентство не имеет независимого подтверждения этих сообщений.
Манипуляции РФ вокруг Курской АЭС
Как сообщают в Центре противодействия дезинформации, российские ресурсы в очередной раз распространяют манипуляции вокруг ситуации на Курской АЭС, обвиняя Украину в создании угрозы ядерной безопасности.
Заявляется о якобы возгорании трансформаторного блока, который не относится к атомной части станции.
По версии российских источников, возгорание произошло из-за сбития украинского БПЛА.
В то же время МАГАТЭ сообщает, что не имеет независимого подтверждения данных о возгораниях в результате военных действий.
В ЦПД отмечают, что попытки РФ обвинять Украину в якобы преднамеренных ударах по Курской АЭС и манипулировать вопросом атомной безопасности являются типичными приемами российской пропаганды для дискредитации Украины и оправдания собственной агрессии.
— Ранее Россия уже неоднократно распространяла подобные фейки. На самом деле основную угрозу ядерной безопасности представляют действия РФ, которая захватила Запорожскую АЭС, — подчеркнули в ЦПД.
Стоит отметить, что дроны, которыми сегодня ночью россияне обстреливали Украину, летели, в частности, из района Курска.