В России – “локальное возгорание” на Курской АЭС: все, что известно

24 августа в России жалуются на “локальное возгорание” на Курской АЭС якобы после падения дрона.

Об этом заявили в российской государственной корпорации Росэнергоаттом и и. о. губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Пожар на Курской АЭС 24 августа: что известно

По данным Росэнергоатта, 24 августа в 00:26 по московскому времени вблизи Курской АЭС системой ПВО якобы был сбит БпЛА.

При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд станции.

Локальное возгорание было ликвидировано пожарными расчетами, а энергоблок №3 разгружен на 50%. По утверждениям российской стороны, пострадавших нет.

И. о. губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории остается в норме.

По информации россиян, в настоящее время на Курской АЭС работает третий энергоблок, четвертый находится в плановом ремонте, а первый и второй энергоблоки работают без генерации электроэнергии.

В МАГАТЭ сообщили, что узнали из СМИ о возгорании трансформатора на Курской АЭС из-за военной активности.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что каждая ядерная установка должна быть защищена в любое время, хотя агентство не имеет независимого подтверждения этих сообщений.

Манипуляции РФ вокруг Курской АЭС

Как сообщают в Центре противодействия дезинформации, российские ресурсы в очередной раз распространяют манипуляции вокруг ситуации на Курской АЭС, обвиняя Украину в создании угрозы ядерной безопасности.

Заявляется о якобы возгорании трансформаторного блока, который не относится к атомной части станции.

По версии российских источников, возгорание произошло из-за сбития украинского БПЛА.

В то же время МАГАТЭ сообщает, что не имеет независимого подтверждения данных о возгораниях в результате военных действий.

В ЦПД отмечают, что попытки РФ обвинять Украину в якобы преднамеренных ударах по Курской АЭС и манипулировать вопросом атомной безопасности являются типичными приемами российской пропаганды для дискредитации Украины и оправдания собственной агрессии.

— Ранее Россия уже неоднократно распространяла подобные фейки. На самом деле основную угрозу ядерной безопасности представляют действия РФ, которая захватила Запорожскую АЭС, — подчеркнули в ЦПД.

Стоит отметить, что дроны, которыми сегодня ночью россияне обстреливали Украину, летели, в частности, из района Курска.

