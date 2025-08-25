Кибероперация в День Независимости: россиянам показали правду о войне на 116 телеканалах

Вечером 24 августа, в День Независимости Украины, на российском телевидении показали видео о реальных потерях армии РФ в войне против Украины.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Масштабная киберакция в России: что известно

Местным киберпартизанам удалось взломать российского провайдера №3 и вывести на экраны видео о реальных результатах войны РФ против Украины сразу на 116 телеканалах.

Кроме того, киберактивистам удалось заблокировать доступ администраторов провайдера к серверам, чтобы тем было сложнее прервать трансляцию видео.

В результате не менее 50 тысячам абонентов из Москвы и других регионов РФ в вечерний прайм-тайм более трех часов подряд демонстрировали взрывы на российских нефтеперерабатывающих заводах и места захоронения российских солдат.

Для тех, кто не пользуется цифровым телевидением, трансляция дополнительно была обеспечена через приложения сервисов Apple Store, Google Play и Smart TV, а также на других кабельных сетях.

Эта киберакция стала символическим подарком россиянам в День Независимости Украины, когда вместо привычной пропаганды зрители увидели правдивую информацию о последствиях российской агрессии против Украины.

Напомним, это не первая масштабная киберакция украинских спецслужб против российских объектов.

В июле специалисты ГУР совместно с хакерами Украинского киберальянса и группой BO Team провели операцию против российской компании Гаскар Интеграция — одного из крупнейших поставщиков беспилотников для армии РФ.

Тогда было получено более 47 терабайт технической информации о производстве дронов, уничтожена вся внутренняя информация компании и парализована работа центра разработок.

