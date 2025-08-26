Взрыв на российском танкере у берегов Чукотки: в ЦПД назвали причины

Взрыв на российском танкере у берегов Чукотки, который пропагандисты назвали “хлопком паров горючей жидкости”, на самом деле подтверждает тревожную тенденцию о неудовлетворительном состоянии танкерного флота РФ.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Аварии на российских танкерах: тенденции и причины

— Пропагандисты подчеркивают, что разлива нефтепродуктов нет, пытаясь преуменьшить значение аварии. Однако этот инцидент подтверждает тревожную тенденцию и в очередной раз демонстрирует: техническое состояние российского танкерного флота находится на критически низком уровне, — говорится в сообщении.

В ЦПД говорят, что из-за санкций Россия не имеет доступа к качественному ремонту и сертифицированным комплектующим, поэтому такие аварии стали обычным явлением.

И отмечают, что взрывы, пожары и утечки нефти или токсичных веществ — это прямое следствие теневой логистики, которой Кремль пытается обойти санкционное давление.

— Позиция властей РФ по использованию теневого флота создает опасность не только для экипажей, но и для окружающей среды в разных регионах, — отмечают в ЦПД.

Там напомнили об аварии двух танкеров в декабре 2024 года в Керченском проливе, которая привела к масштабной экологической катастрофе, однако Россия игнорирует риски и только наращивает объемы перевозок изношенными танкерами.

Речь идет о танкере Онемен с бензином, который взорвался 25 августа на реке Анадырь вблизи Чукотки. В результате аварии двое членов экипажа получили тяжелые травмы.

По данным российских СМИ, взрыв был настолько мощным, что с палубы вырвало целую часть над одним из резервуаров. Взрыв вызвали якобы пары горючей жидкости.

Однако герметичность судна не нарушена, разлива топлива не произошло.

