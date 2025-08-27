1920 год в истории Азербайджана: Алиев напомнил о вторжении России
В 1920 году российская большевистская армия вторглась и оккупировала территорию Азербайджана.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Алиев о событиях в Азербайджане в 1920 году
Ильхам Алиев вспомнил события в Азербайджане после распада Российской Империи в 1917 году.
— Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его, — утверждает он.
В то же время Алиев подчеркнул, что в настоящее время отношения между Российской Федерацией и Азербайджаном значительно ухудшились.
По словам президента Азербайджана, его страна не несет ответственности за это.
Он подчеркнул, что Азербайджан отвечает конструктивно и законно, но никогда не прощает признаков или проявлений агрессии, а также неуважения к народу.
Источник: Azertac