В 1920 году российская большевистская армия вторглась и оккупировала территорию Азербайджана.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Алиев о событиях в Азербайджане в 1920 году

Ильхам Алиев вспомнил события в Азербайджане после распада Российской Империи в 1917 году.

— Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его, — утверждает он.

В то же время Алиев подчеркнул, что в настоящее время отношения между Российской Федерацией и Азербайджаном значительно ухудшились.

По словам президента Азербайджана, его страна не несет ответственности за это.

Он подчеркнул, что Азербайджан отвечает конструктивно и законно, но никогда не прощает признаков или проявлений агрессии, а также неуважения к народу.

Источник: Azertac

