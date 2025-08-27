В Германии создадут Совет национальной безопасности.

О новом органе безопасности сообщили канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус, передает Еuractiv.

Совет национальной безопасности в Германии: что известно

По словам Мерца и Писториуса, новый орган должен упростить принятие решений и координацию в сфере обороны и безопасности.

Мерц подчеркнул, что угрозы со стороны России и других стран требуют более быстрого реагирования.

— Мы должны стать быстрее, креативнее и решительнее, укрепляя нашу инфраструктуру, улучшая нашу координацию и делая наше общество в целом более устойчивым, — заявил Мерц.

Как известно, для создания Совета нацбезопасности объединили Федеральный совет безопасности Германии, который отвечал за экспорт оружия и оборонную политику, и Кабинет министров безопасности, который созывался для принятия кризисных решений.

Издание отмечает, что основными задачами нового органа будет долгосрочное планирование интегрированной политики безопасности и межотраслевые вопросы национальной безопасности на стыке внутренней, внешней, экономической и цифровой безопасности.

В состав Совета нацбезопасности войдут канцлер и девять министров. При необходимости будут привлекаться представители служб безопасности, разведки, федеральных земель, НАТО и ЕС.

Координацию работы будет осуществлять руководитель аппарата канцелярии Якоб Шрот.

