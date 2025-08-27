В Миннеаполисе неизвестный устроил стрельбу в католической школе Annunciation. Нападавший открыл огонь через окно во время службы по случаю начала учебного года.

Погибли двое детей 8 и 10 лет, 17 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник полиции города Брайан О’Гара.

Стрельба в школе Миннеаполиса: что известно

Дети были застрелены во время богослужения, которое отмечало первую неделю обучения. Они сидели на скамейках, когда нападавший открыл стрельбу.

Сейчас смотрят

Ранения получили 17 человек, среди них 14 детей. Двое детей находятся в критическом состоянии. Нападавший застрелился. Он был вооружен винтовкой и пистолетом.

— Абсолютно непостижимые жестокость и трусость — стрелять в церкви, полной детей, — сказал О’Гара.

Власти сообщили, что на месте инцидента видели мужчину в черной одежде с винтовкой.

Президент Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе. На место происшествия прибыло ФБР.

— Я молюсь за наших детей и учителей, для которых первая неделя обучения омрачила этот ужасный акт насилия, — написал губернатор Миннесоты Тим Вальц в соцсетях.

Сенаторы от Миннесоты также осудили стрельбу и поблагодарили спасателей.

Напомним, в апреле в университете штата Флорида произошла стрельба возле студенческого союза. Шесть человек получили ранения. Стрельбу устроил 20-летний сын заместителя шерифа округа Леон.

Скриншот: KARE 11 News

Источник : The Hill

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.