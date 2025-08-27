Закон о правах украинцев в Польше действует до сентября 2025 года — посольство
Посольство Украины в Польше призвало украинцев воздержаться от поспешных решений по изменению правового статуса.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше.
Продление временной защиты в Польше: что известно
В дипломатическом представительстве заявили, что специальный закон, определяющий механизмы реализации прав временно перемещенных лиц из Украины, действует в Польше до 30 сентября 2025 года.
Также Совет ЕС продлил действие временной защиты для граждан, приехавших из Украины, до 4 марта 2027 года.
— Решения Совета ЕС о временной защите являются обязательными для всех государств — членов ЕС, в том числе Польши, подлежат непосредственному применению, а их реализация обеспечивается национальным законодательством, в частности специальным законом, — говорится в сообщении посольства.
В учреждении добавляют, что следят за ситуацией и призывают воздержаться от поспешных решений.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм собственный законопроект о помощи гражданам Украины.
Накануне он наложил вето на принятую парламентом редакцию закона, которая предусматривала продление временной защиты для украинцев до марта 2026 года.