Посольство Украины в Польше призвало украинцев воздержаться от поспешных решений по изменению правового статуса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше.

Продление временной защиты в Польше: что известно

В дипломатическом представительстве заявили, что специальный закон, определяющий механизмы реализации прав временно перемещенных лиц из Украины, действует в Польше до 30 сентября 2025 года.

Сейчас смотрят

Также Совет ЕС продлил действие временной защиты для граждан, приехавших из Украины, до 4 марта 2027 года.

— Решения Совета ЕС о временной защите являются обязательными для всех государств — членов ЕС, в том числе Польши, подлежат непосредственному применению, а их реализация обеспечивается национальным законодательством, в частности специальным законом, — говорится в сообщении посольства.

В учреждении добавляют, что следят за ситуацией и призывают воздержаться от поспешных решений.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм собственный законопроект о помощи гражданам Украины.

Накануне он наложил вето на принятую парламентом редакцию закона, которая предусматривала продление временной защиты для украинцев до марта 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.