Министр финансов России Антон Силуанов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что экономический рост страны в 2025 году может упасть почти вдвое и составить лишь 1,5%.

Об этом пишет издание The Moscow Times.

Экономика РФ резко замедлилась

По словам Силуанова, вместо ожидаемого роста ВВП на уровне 2,5% в 2025 году Россия получит лишь 1,5%. Для сравнения, в 2024 году экономика страны выросла на 4,1%.

Сейчас смотрят

Несырьевая промышленность, которая в 2024 году показала прирост на 8,5%, в 2025-м увеличится лишь на 3%. Общее промышленное производство также демонстрирует спад динамики — прогнозируется лишь 2% прироста против 4,3-4,6% в 2023-2024 годах.

Силуанов объяснил такое торможение «жесткими условиями денежно-кредитной политики» Центробанка.

Регулятор поднял ключевую ставку до уровня начала 2000-х, чтобы сдержать инфляцию, которая выросла после военного «перегрева» экономики.

За последние три года на войну Россия потратила более 20 трлн рублей, что спровоцировало значительный скачок цен.

Статистика Росстата свидетельствует: в первом полугодии 2025 года экономика выросла лишь на 1,2%, а во втором квартале – на 1,1%. Промышленность прибавила 2% против 4,6% в прошлом году, а реальные зарплаты увеличились всего на 3,8% против почти 10% в 2024 году.

Прогноз МВФ еще более пессимистичен

По прогнозу МВФ, до конца года ВВП России может вырасти лишь на 0,9%. Это в три раза медленнее темпов мировой экономики и в пять раз медленнее Китая.

Аналитики отмечают, что российский бизнес находится под серьезным давлением из-за последствий войны, санкций Запада, дефицита рабочей силы и высоких кредитных ставок.

Главный экономист компании Т-Инвестиции София Донец считает, что Россия стоит на грани рецессии. По ее мнению, экономическая “зима” может затянуться до конца 2026 — начала 2027 года, когда страна достигнет “самой холодной точки” перед восстановлением.

Российская экономика в последние годы демонстрировала временный рост на фоне массированных военных расходов и государственных вливаний, однако сейчас последствия войны и санкций приводят к ощутимому замедлению темпов развития.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.