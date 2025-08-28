Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и посол ЕС в Украине Катарина Матернова осудили ночную атаку РФ на Киев, в результате которой пострадало здание представительства ЕС.

Европейские лидеры об атаке на Киев 28 августа

— Еще одна ночь безжалостных бомбардировок России поразила гражданскую инфраструктуру и унесла жизни невинных людей. Они также поразили наше представительство ЕС в Киеве. Сотрудники нашего представительства в безопасности. Россия должна немедленно прекратить свои хаотичные атаки на гражданскую инфраструктуру и присоединиться к переговорам о справедливом и длительном мире, — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Президент Европейского совета Кошта выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев после атаки РФ.

— Мои мысли с украинскими жертвами, а также с сотрудниками представительства ЕС в Украине, здание которого было повреждено в результате этого преднамеренного российского удара. ЕС не будет запуган. Агрессия России только укрепляет нашу решимость поддерживать Украину и ее народ, — написал он.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что Киев подвергся одному из самых массированных ударов с начала полномасштабного вторжения.

По ее словам, точный удар разрушил здание, прилегающее к представительству Европейского Союза.

— Его взрывная волна сильно повредила наше здание, а также жилую башню, где живет много коллег. К счастью, все они в безопасности. Но потрясены и напуганы. То, что они пережили в течение 12 часов непрерывной тревоги, невероятно, — написала посол.

Матернова решительно осудила атаку РФ на Киев, назвав это не военной операцией, а террором.

— И никто меня не убедит, что это не было намерением Путина. Никто не в безопасности. Ни семьи в своих домах. Ни дети в своих кроватях. Ни те, кто представляет ЕС в Киеве. Путин не остановится ни перед чем, — заявила посол.

Напомним, что в результате атаки на Киев погибли 15 человек, среди них четыре ребенка. Кроме того, пострадали десятки людей.

