В течение четырех дней спецназ Центра специальных операций А СБУ поразил 17 систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций врага.

Об этом сообщили в СБУ.

СБУ поразили 17 систем ПВО, РЭБ и РЛС врага: что известно

По данным СБУ, стоимость этой техники на внутреннем рынке РФ превышает $250 млн, а в случае экспорта — в 2,5 раза больше.

СБУ поразили:

четыре ЗРК ТОР-М2,

три ЗГРК Панцирь,

два ЗРК С-300,

один ЗРК БУК-М3,

радар 50Н6 С-350,

РЛС Каста-2Е2,

РЛС Подлет,

РЭБ Житель,

РЛС Небо-СВУ,

РЛК 55Ж6М Небо-М.

В СБУ отмечают, что поражение этих объектов уменьшает возможности российской армии обнаруживать цели и противодействовать ударам украинских беспилотников.

Напомним, в Луганской области дальнобойные дроны Службы безопасности Украины уничтожили два склада боеприпасов оккупантов.

По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов.

После взрывов на складах боеприпасов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.

