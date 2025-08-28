28 августа в России была уничтожена инфраструктура железнодорожной станции Тверь.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки.

Взрыв на железнодорожной станции Тверь: что известно

По словам собеседника, взрыв прогремел около 5 утра 28 августа. Взрывчатку заложили под железнодорожными цистернами, которые стояли на путях. Цистерны, вероятно, были заполнены горючим.

После чего взрывчатку дистанционно взорвали. На станции прогремел мощный взрыв, который вызвал масштабный пожар. Огонь быстро охватил цистерны и распространился на территорию всей станции.

По данным источника Укринформа, атака на узловую станцию Тверь является частью мероприятий, направленных на уничтожение логистики страны-агрессора, которая обеспечивает оккупационные войска топливом, боеприпасами и личным составом.

Напомним, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Предприятие специализируется на производстве бензина и дизельного топлива для обеспечения армии захватчиков.

Также был поражен Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, который обеспечивает топливом значительную часть южных регионов России.

