Бельгия планирует увеличить свой вклад в инициативу НАТО PURL до €1,1 млрд уже в этом году.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Бельгия увеличит вклад в PURL до €1,1 млрд: что известно

По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, в этом году вклад его страны в инициативу НАТО PURL будет увеличен на €100 млн — до €1,1 млрд.

– В рамках пакета PURL Бельгия предоставит Украине дополнительно €100 млн военной помощи в этом году, в дополнение к €1 млрд, который мы уже предоставили. Россия усиливает свои смертоносные атаки. Мы должны ответить на это единодушно, – написал Франкен.

В ответ министр обороны Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Бельгию за помощь.

– Бельгия предоставит Украине €100 млн военной помощи в этом году через механизм PURL. Этот пакет помощи в дополнение к €1 млрд военной поддержки, которую Бельгия уже предоставила. Я благодарен своему коллеге Тео Франкену, а также бельгийскому народу и правительству за поддержку Украины в нашей борьбе за свободу, – написал Шмыгаль.

Что известно о системе PURL

США и НАТО запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Его целью является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США, с целью укрепления позиций Украины и создания условий для справедливого и устойчивого мира.

