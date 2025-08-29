Польша остается преданной идее не направлять войска в Украину и не участвовать в сухопутной операции, заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Польша о гарантиях безопасности для Украины

Польша будет играть “ключевую роль” в обеспечении будущих гарантий безопасности Украине, однако не будет направлять свои войска в Украину.

Об этом заявил Павел Залевский, пишет издание PAP.

Он объяснил такое решение Польши значительной угрозой на границе с Россией и Беларусью. По его словам, задача Польши – обеспечить безопасность Европы в этом районе.

— Поэтому мы не можем ослаблять наши силы, отправляя (польских военных в Украину, — Ред.). Все это понимают, — подчеркнул Залевский.

В то же время он отметил, что гарантии, которые готовятся в рамках “коалиции решительных”, предусматривают присутствие европейских войск в Украине и операцию по защите украинского неба, что станет возможным после окончания российско-украинских боевых действий.

— Польша будет играть ключевую роль в этой операции, поскольку будет создавать возможности для создания баз, тыла для подразделений, которые будут в Украине, и будет организовывать логистику для этих подразделений, а также предоставлять аэропорты для самолетов, которые из Польши будут защищать украинское воздушное пространство, — сказал он.

Залевский также упомянул идею организации учебных миссий ЕС в Украине “в условиях гарантий безопасности после завершения боевых действий”, которую продвигает глава внешней политики ЕС Кая Каллас. По его словам, Польша не против этого.

— Однако мы не будем проводить обучение в Украине, мы будем проводить их в Польше, – сказал он.

Напомним, что в пятницу министры обороны ЕС обсудили гарантии безопасности, которые их страны могли бы предоставить Украине для поддержки прекращения огня или мира.

Также были определены сферы, в которых их страны намерены специализироваться для устранения пробелов в обороноспособности Европы. На основе этого Европейская комиссия разработает дорожную карту, которая будет реализована за счет финансируемых инвестиций, в частности, программой оборонных займов SAFE.

Залевский сообщил PAP, что из девяти сфер Польша объявила о готовности в четырех: возможности защиты границ, беспилотники и контрдроны, противовоздушная оборона и наземные боевые системы.

