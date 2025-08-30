Европе было бы дешевле аккумулировать силы и помочь в развале России.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Такое заявление глава ЦПД сделал в ответ на жалобы канцлера Германии Фридриха Мерца на ежедневные попытки РФ дестабилизировать ФРГ.

ЦПД о заявлениях по дестабилизации Германии Россией

По словам Андрея Коваленко, Германию давно предупреждали о попытках России вмешаться в политику страны.

– Сначала дроны над полигонами не замечали, добавились диверсии. О когнитивных и кибератаках вообще молчу. По моему личному мнению, Европе было бы дешевле аккумулировать силы и помочь в развале РФ, – отметил руководитель ЦПД.

По его словам, если российская экономика упадет, войну смогут поддержать заинтересованные стороны Глобального Юга, которые в дальнейшем будут использовать РФ как инструмент.

Коваленко считает, что страны Россия не существует. РФ – это искусственное образование из русифицированных порабощенных народов.

— Условный Татарстан был бы значительно успешнее, выстраивая собственные отношения с Турцией, Азербайджаном и Европой без РФ, чем сейчас с Елабугой и войной, – добавляет руководитель ЦПД.

Заявление Мерца о дестабилизации Германии со стороны РФ

Канцлер Германии в свою очередь заявил, что Россия в последнее время дестабилизирует значительную часть страны, в частности влияя на ее инфраструктуру.

Об этом Фридрих Мерц сообщил в интервью телеканалу LCI.

По его словам, Берлин уже находится в конфликте с Москвой.

— Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде. Именно поэтому мы уже находимся в конфликте с Россией, — сказал Мерц.

Также Мерц подчеркнул, что кремлевский диктатор не уважает никаких норм международного права.

— Путин больше не уважает никакие международные договоренности. В этом новом мире мы сталкиваемся с главами государств, которые больше не готовы принимать общие правила международного права. Это не только Путин. То же самое касается Си Цзиньпина в Китае. То же самое с Северной Кореей, — добавляет канцлер.

По мнению Мерца, мир еще долго будет бороться с режимом РФ.

