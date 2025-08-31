Треть вооружения, которое Европейский Союз предоставил Украине с начала войны, поступила из Болгарии.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время официального визита в страну, передает издание BGNES в воскресенье, 31 августа.

Сколько оружия предоставила Болгария Украине

Фон дер Ляйен отметила, что Болгария обладает мощной оборонной промышленностью и является единственным государством, где крупнейшим частным работодателем выступает компания оборонного сектора.

Сейчас смотрят

Страна производит значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, часть которых поставляется для нужд Украины.

— Здесь вы производите большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ, которые поддерживают Украину и ее борьбу за свободу. С начала войны треть оружия, которое использует Украина, поступает из Болгарии. Болгария вносит активный вклад в оборону и безопасность как Украины, так и Европы, — сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, 22 августа глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила от Еврокомиссии финансовую поддержку в размере €4,05 млрд.

Из этой суммы €1 млрд — в рамках ERA Loans за счет замороженных российских активов и €3,05 млрд — через механизм Ukraine Facility для восстановления и интеграции.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Евросоюза мобилизовали €168,9 млрд для оказания гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.