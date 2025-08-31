В Краснодарском крае недалеко от так называемого дворца российского диктатора Владимира Путина возник масштабный пожар после падения дрона. Огонь не могли потушить четыре дня.

Об этом сообщает издание Медуза.

Пожар недалеко от дворца Путина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что под Геленджиком в Краснодарском крае потушили пожар в нескольких километрах от путинского дворца.

По его словам, в течение четырех дней огонь тушили более 500 человек. Для этого задействовали 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.

По сообщениям, утром 28 августа беспилотник упал возле села Криница, что менее чем в 10 км от мыса Идокопас, где расположен так называемый дворец Путина.

В результате пожара на берегу оказались отрезанными более 20 человек, которых затем эвакуировали.

Издание пишет, что на фоне частых атак дронов на побережье Краснодарского края Путин практически перестал летать в Сочи. Свою официальную летнюю резиденцию Бочаров ручей он в последний раз посещал в марте 2024 года.

Отметим, что сейчас Путин уехал в Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Си Цзиньпин также пригласил диктатора на парад к годовщине окончания Второй мировой войны.

