Оборонный план ЕС в €150 млрд наиболее выгоден Польше — фон дер Ляйен
Новый план Европейского Союза объемом €150 млрд ($175 млрд) направлен на ускорение инвестиций в оборонную промышленность блока.
Он наиболее выгоден Польше, заявила в воскресенье президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.
Оборонный план ЕС выгоден Польше
— Польша станет крупнейшим бенефициаром этих совместных инвестиций в коллективные закупки, — сказала фон дер Ляйен.
Она добавила, что Еврокомиссия в течение следующих недель подготовит дорожную карту использования дополнительных оборонных средств и обсудит ее с национальными правительствами в октябре.
Программа под названием Security Action for Europe (SAFE) является частью усилий ЕС по усилению оборонной готовности после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Страны ЕС также обеспокоены обязательствами США в области безопасности на континенте при президентстве Дональда Трампа.
Фон дер Ляйен посетила польско-белорусскую границу
Фон дер Ляйен, находясь в турне по семи странам восточного фланга ЕС, выступила на пресс-брифинге на укрепленной польско-белорусской границе, где обеспечивались строгие меры безопасности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что глава ЕК отказалась отменить или перенести пресс-конференцию, несмотря на рекомендации сделать это из-за сообщений о присутствии белорусских военных неподалеку.
— Она сказала мне то, что я хотел услышать: никаких уступок, никто нас не запугает, — заявил премьер.
Польша, которая является членом НАТО и имеет общую границу как с Украиной, так и с Россией. Она является лидером среди стран ЕС по уровню оборонных расходов относительно размера экономики.
Ежегодные расходы достигают почти 5% валового внутреннего продукта. Такие расходы увеличили дефицит бюджета страны до одного из крупнейших в пределах 27-членного блока.