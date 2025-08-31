Новый план Европейского Союза объемом €150 млрд ($175 млрд) направлен на ускорение инвестиций в оборонную промышленность блока.

Он наиболее выгоден Польше, заявила в воскресенье президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.

Оборонный план ЕС выгоден Польше

— Польша станет крупнейшим бенефициаром этих совместных инвестиций в коллективные закупки, — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Еврокомиссия в течение следующих недель подготовит дорожную карту использования дополнительных оборонных средств и обсудит ее с национальными правительствами в октябре.

Программа под названием Security Action for Europe (SAFE) является частью усилий ЕС по усилению оборонной готовности после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Страны ЕС также обеспокоены обязательствами США в области безопасности на континенте при президентстве Дональда Трампа.

Фон дер Ляйен посетила польско-белорусскую границу

Фон дер Ляйен, находясь в турне по семи странам восточного фланга ЕС, выступила на пресс-брифинге на укрепленной польско-белорусской границе, где обеспечивались строгие меры безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что глава ЕК отказалась отменить или перенести пресс-конференцию, несмотря на рекомендации сделать это из-за сообщений о присутствии белорусских военных неподалеку.

— Она сказала мне то, что я хотел услышать: никаких уступок, никто нас не запугает, — заявил премьер.

Польша, которая является членом НАТО и имеет общую границу как с Украиной, так и с Россией. Она является лидером среди стран ЕС по уровню оборонных расходов относительно размера экономики.

Ежегодные расходы достигают почти 5% валового внутреннего продукта. Такие расходы увеличили дефицит бюджета страны до одного из крупнейших в пределах 27-членного блока.

