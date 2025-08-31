В подмосковной Балашихе масштабно горит химический завод — в небо поднимаются облака черного едкого дыма.

Об этом сообщает МЧС РФ.

Пожар в Балашихе помогают тушить вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиацентра.

Сейчас смотрят

Пожар в Балашихе 31 августа: что известно

Так, в 09:48 МЧС России сообщило о масштабном пожаре на 4 000 кв. м на складах по улице Звездная.

По предварительной информации, пострадавших от пожара нет. Тушение осложняется сильным задымлением. В помещениях склада находятся легковоспламеняющиеся вещества.

К ликвидации привлечено более 80 специалистов и 30 единиц техники.

По состоянию на 12:30 пожар локализовали — открытый огонь потушили.

Как сообщают российские СМИ, по этому адресу находится склад с химической продукцией.

Местные жители жалуются на едкий запах гари в воздухе. А столб густого черного дыма виден даже в соседних населенных пунктах.

Балашиха на карте

Балашиха находится к западу от Москвы. Это самый большой по численности населения город Московской области.

12 августа в Ярославле вспыхнул пожар на заводе Ярославской лакокрасочной компании. Этот завод имеет отношение к военно-промышленному комплексу России. Тогда горело производственное предприятие площадью 4,5 тыс. кв. м.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.