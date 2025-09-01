Генинспектор немецкого Бундесвера Карстен Броер не ожидает нападения России на территорию НАТО, замаскированного под учения Запад-2025, которые начнутся через две недели.

Об этом сообщает ntv.

Немецкое военное руководство исключает нападение РФ на НАТО

Немецкий генерал подчеркнул, что, несмотря на отсутствие прямых признаков угрозы, союзники должны оставаться максимально бдительными.

— Мы не видим никаких доказательств того, что под прикрытием учений готовится нападение. В то же время и немецкие вооруженные силы, и НАТО находятся в состоянии готовности, — отметил он.

Напомним, что 31 августа в Беларуси стартовали учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которых принимают участие более 2 тыс. военных из нескольких стран и сотни единиц техники.

По заявлениям белорусского Генштаба, военные отрабатывают сценарии применения ядерного оружия, однако само оружие не используется.

В то же время уже на 12–16 сентября в стране запланированы масштабные российско-белорусские маневры Запад-2025, под которые в Беларусь начали стягивать дополнительные подразделения РФ.

