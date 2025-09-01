РФ не удалось убедить государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять выгодную Кремлю позицию относительно войны против Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали это дипломатическим провалом Москвы.

В декларации саммита ШОС не упоминается война РФ в Украине

МИД отреагировал на итоговую декларацию саммита ШОС, где нет ни одного упоминания о войне, которую начала Россия в Украине.

— Удивляет, что крупнейшая со времен Второй мировой завоевательная война в Европе не нашла никакого отражения в таком важном, фундаментальном документе, в то время как в нем упомянут ряд других войн, терактов и событий в мире, — подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что без справедливого завершения российской агрессии невозможно говорить о глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении Устава ООН и равноправном развитии торговых отношений.

— Отсутствие упоминания войны РФ против Украины в декларации саммита ШОС свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы. Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют благосклонный к РФ взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины, – отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что России не удалось согласовать позиции стран-участниц ШОС таким образом, чтобы они совпадали с видением Кремля.

Также украинское внешнеполитическое ведомство призвало Китай более активно присоединяться к усилиям по установлению мира в Украине.

В декларации саммита ШОС упоминаются авиаудары США и Израиля по Ирану, зафиксирована позиция стран-участниц против введения санкций в отношении Тегерана за попытку создать ядерное оружие.

Однако война России против Украины там не отражена.

В состав ШОС входят десять стран: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Штаб-квартира организации расположена в Пекине, официальные языки – русский и китайский.

